«Балтику» покинул защитник Калачёв

«Балтику» покинул защитник Калачёв
Изображение: ФК «Балтика»
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Калининградскую «Балтику» покинул защитник Илья Калачёв. В структуре клуба он провёл пять официальных матчей. Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Трудовой договор между футбольным клубом „Балтика“ и Ильей Калачевым расторгнут по соглашению сторон. Калачёв пополнил ряды Балтийцев в июле. За это время защитник принял участие в двух матчах. За „Балтику — БФУ. им. И. Канта“ Илья провел три встречи», — говорится в сообщении «Балтики».

Калачёв переехал в Калининград в июле 2024 года. Тогда состав комплектовался под тренера Александра Грищенко, которого в сентябре сменил Андрей Талалаев.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.

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