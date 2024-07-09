«Балтика» подписала защитника из белорусского клуба и вратаря из «Спартака»

Фото: ФК «Балтика

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Калининградскую «Балтику» пополнили защитник из белорусского ФК «Ислочь» и вратарь из московского «Спартака». Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Первый — Илья Калачев. Как написано в посте, он является воспитанником самарского футбола. В 13 лет Калачев стал игроком академии «Динамо», а в 2017 году попал в молодёжный состав клуба. В его карьере были также выступления за «Томь», «Нефтехимик» и «Олимп-Долгопрудный».

«В июле 2022 года Калачев перешёл в белорусский клуб „Ислочь“, где провел 59 матчей, отличился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Трудовое соглашение заключено сроком до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на два», — представила новичка «Балтика».

Второй — вратарь Илья Свинов. Он тоже учился футболу в Самарской области, в «Ладе-Тольятти», после — продолжил в новотроицкой «Носте». В 2021 году футболиста подписал воронежский «Факел», а спустя погода его выкупил московский «Спартак».

«В 2022-м вратарь вновь вернулся в „Факел“, на правах аренды, где в общей сложности провел 51 матч, 20 из которых „на ноль“. В июне 2023-го Свинов вернулся в расположение „Спартака“ и провел за красно-белых 3 матча. Трудовое соглашение заключено сроком до 31 мая 2026-го», — рассказали о втором новочке в телеграм-канале балтийцев.

В Калининград для участия в составе «Балтики» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин. 1 июля стало известно, что балтийцы на сборах просматривают юнцов из «Химок» и белорусского «Энергетика-БГУ». 2 июля состав калининградцев пополнил известный местным болельщикам футболист из «Акрона» Никита Глушков, спустя пять дней к клубу присоединился Дмитрий Бегун.

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев, полузащитники Данила Козлов и Максим Кузьмин. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб. 2 июля из клуба ушёл Никола Радмановац.

Болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области, с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». Министерство спорта региона на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявило, что «калининградская „Балтика“ делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе».