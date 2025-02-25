В «Балтике» объяснили, почему клуб не подписал нового «опорника» в зимнее окно

Новый опорный полузащитник нужен «Балтике» для создания конкуренции за место внутри команды. Его подписанию в зимнее трансферное окно помешал «ряд объективных причин». Об этом в интервью пресс-службе клуба заявил спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.

Первой преградой к покупке «опорника» стало наличие свободного слота в команде для иностранного игрока. По словам Маргаряна, клуб искал место аренды для Алекса Фернандеса, а процесс привлечения новичка планировали «запараллелить», иначе бразилец почувствовал бы, что его пытаются выдавить из состава. Когда место «трудоустройства» Алекса было найдено, спортивный отдел «Балтики» активизировался в поиске опорного полузащитника. Как пояснил Маргарян, в клубе был шорт-лист из 13 игроков на эту позицию. Штаб Андрея Талалаева предложил также своих футболистов, которых одобрили в руководстве.

«В рамках этих списков мы начали работать активно, но, к сожалению, где-то включилась политика. Футболисты отказались сами себя выкупать, была сложная схема, по которой мы могли этого игрока получить, а клубы европейские просто отказались продавать этих футболистов. Где-то мы поняли, что по бюджету не проходим по этим игрокам: слишком дорогие для нас. Где-то футболисты просто отказывались переходить к нам, выбирая другие клубы», — рассказал спортивный директор.

Маргарян продолжил, что с одним игроком «Балтика» вела переговоры «до самого конца». Калининградский клуб сделал предложение по нему, однако получил отказ и встречные требования для сделки. По словам спортдира, руководство балтийцев думало и всё-таки приняло эти условия для выкупа футболиста, однако переход не состоялся.

«Это всё выглядит, как отговорка. Не хотелось бы, чтобы это было именно так. Ответственность вся за неподписание опорного полузащитника лежит на мне. Поэтому я считаю, что если нужно найти какого-то антигероя, то пускай этим антигероем буду я», — заключил Армен Маргарян. Он пояснил, что без футболиста на эту позицию балтийцы не остались. Эти функции можно возложить на Александра Осипова и Андрея Менделя.

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