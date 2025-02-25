Маргарян — о продаже защитника Аванесяна: Тигран не вписался в модель Талалаева

Изображение: ФК «Балтика»
Изображение: ФК «Балтика»
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Тигран Аванесян не вписался в игровую модель главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Лучшим решением проблемы игровой практики для футболиста и клуба было решение сменить команду, сообщил спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в интервью пресс-службе команды.

Он отметил, что каждый тренер приходит в команду со своим видением игры. По словам Маргаряна, у менеджера есть определённые требования, которым футболисты должны соответствовать. Если по истечении времени становится понятно, что игрок не вписывается в модель главного тренера и не сможет себя проявить, то необходимо искать альтернативный вариант развития футбольной карьеры. При этом спортивный директор клуба заявил, что ему хотелось бы увидеть Аванесяна как воспитанника «Балтики» с поднятым кубком в руках.

«В последних 10 матчах, которые наша команда провела, Тигран провёл, к сожалению, четыре матча, в которых провёл [на поле] всего 67 минут. Поэтому и Тигран глобально понимал, что в этой команде он не сможет себя найти. Главный тренер это понимал, и мы это понимали. Было принято решение, в котором каждая сторона высказала свою точку зрения, мы нашли компромисс, и футбольный клуб „Арсенал“ проявил заинтересованность. Мы конструктивно пообщались и нашли решение, продали Тиграна и пожелали ему удачи», — рассказал спортивный директор «Балтики».

Тигран Аванесян покинул «Балтику» в середине января 2025 года. Он перешёл в идущий на шестой строчке Первой лиги тульский «Арсенал». Оружейники выкупили права на футболиста за 70 тыс. евро.

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В том же интервью Маргарян отметил, что подписанию в «Балтику» нового опорного полузащитника в зимнее трансферное окно помешал «ряд объективных причин». Новичок нужен был клубу для создания конкуренции за место внутри команды.

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