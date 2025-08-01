Власти обязали подготовить предложения по Российско-китайским играм в Калининграде

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по Российско-китайским молодёжным летним играм, которые пройдут в Калининградской области в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Правительства России. 

Поручение адресовано Минспорту, Минфину и МИДу страны. Подготовить предложения необходимо до 1 октября 2025 года. 

Десятые Российско-китайские летние молодёжные игры пройдут в Калининграде в год 80-летия региона. Соглашение о взаимодействии между регионом и Министерством спорта РФ в целях организации игр было подписано 19 июня. Международное событие планируется организовать в мае-июне 2026 года. Основными площадками станут дворцы спорта «Автотор-Арена» и «Янтарный», стадион и спортивный парк «Ростех Арена», а также тренировочные площадки дирекции спортсооружений Калининградской области. В программе запланированы соревнования по десяти видам спорта.

В августе 2024 года сообщалось, что Калининградская область рассматривается в качестве площадки для проведения летних юношеских российско-китайских Игр-2026. Тогда министр спорта РФ Михаил Дегтярев заметил, что это ещё «надо согласовать с китайской стороной». Алексей Беспрозванных отмечал, что регион готов провести событие такого масштаба «после согласия всех сторон».

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