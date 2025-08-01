Власти обязали подготовить предложения по Российско-китайским играм в Калининграде

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по Российско-китайским молодёжным летним играм, которые пройдут в Калининградской области в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Правительства России.



Поручение адресовано Минспорту, Минфину и МИДу страны. Подготовить предложения необходимо до 1 октября 2025 года.

Десятые Российско-китайские летние молодёжные игры пройдут в Калининграде в год 80-летия региона. Соглашение о взаимодействии между регионом и Министерством спорта РФ в целях организации игр было подписано 19 июня. Международное событие планируется организовать в мае-июне 2026 года. Основными площадками станут дворцы спорта «Автотор-Арена» и «Янтарный», стадион и спортивный парк «Ростех Арена», а также тренировочные площадки дирекции спортсооружений Калининградской области. В программе запланированы соревнования по десяти видам спорта.