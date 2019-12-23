Опубликовано расписание пригородных поездов в праздники

В последний день уходящего года пригородные поезда будут курсировать по расписанию рабочего дня. В направлении на Черняховск, Балтийск, Гурьевск и Советск с 1 по 8 января поезда курсировать не будут. Информация об этом опубликована на сайте Калининградской железной дороги.

По следующим пригородным направлениям в праздничные дни поезда будут курсировать по графику:

Калининград — Светлогорск (через Переславское): 1 января время отправления из Калининграда — 7:42, 11:00, 17:40; из Светлогорска — в 9:00, 12:00, 19:05. Со 2 по 8 января: время отправления из Калининграда — 7:42, 11:00, 13:00, 15:55 17:40, 18:28; из Светлогорска — в 7:39, 9:00, 12:00, 14:00, 17:12, 19:05, 20:25.

Калининград — Зеленоградск: 1 января время отправления из Калининграда — 10:30, 12:00, 17:30 и 19:57; из Зеленоградска — в 11:30, 15:20 и 18:44. Со 2 по 8 января — из Калининграда в 6:40, 8:00, 10:30, 12:00, 16:15, 17:30 и 19:57; из Зеленоградска — в 7:44, 11:30, 12:02, 15:20, 17:14 и 18:44.

Калининград — Мамоново: 2, 4, 6 и 8 января поезда пойдут с Южного вокзала в 10:10; из Мамоново в Калининград — в 16:22.

Калининград — Советск: 8 января отправление назначено с Южного вокзала в 18:20; из Советска — 18:00.

С 9 января поезда на всех направлениях будут курсировать по рабочему графику.

