В Калининградстате объяснили резкий рост доходов калининградцев

Значительный рост доходов на фоне снижения реальных зарплат жителей Калининградской области в третьем квартале 2019, зафиксированный Росстатом, произошел из-за резкого роста доходов от собственности. Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщил глава Калининградстата Михаил Плюхин.



«[Доходы от собственности выросли] на 41,5%! Это связано с тем, что в прошлом году у нас происходил отток денежных средств со счетов населения, в этом году — зафиксирован приток. Из-за этого и сложилась такая впечатляющая сравнительная динамика. Плюс у нас увеличились социальные выплаты — пенсии, пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком-инвалидом. В совокупности мы также получили динамику, которая не специалиста способна озадачить — 13,6%», — сказал Плюхин.

По его словам, в структуре доходов жителей области заработная плата занимает около 60%, социальные выплаты занимают порядка 20%, доходы от собственности занимают 10% и «прочие» — 12%. «Больше всего повлиял показатель сбережений по вкладам на счетах банков — это отдельный показатель: если в 2018 году был отток сбережений, т.е. „минус“ 0,5 млрд. рублей. А в 2019 году по состоянию на III квартал — наоборот, приток +3,97 млрд рублей. Разница, согласитесь, заметная, тем более показатель динамик роста», — отметил глава Калининградстата.

Михаил Плюхин воздержался от оценок того, является ли аномальный прирост доходов от собственности характерным в целом для жителей области или речь идет о накоплении крупных сумм несколькими жителями региона.

Ранее УФНС по Калининградской области сообщало, что 10 физических лиц обеспечили 38% суммарного прироста поступлений НДФЛ в областную казну по итогам 9 месяцев 2019 года. Их платежи в бюджет выросли на 434 млн руб.

По итогам 9 месяцев 2019 года поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области (региональный и муниципальные бюджеты) на 8,6% превысили объемы сборов по данному налогу в соответствующем периоде 2018 года. При этом среднемесячная начисленная зарплата в Калининградской области выросла всего на 4,4% (без учета инфляции), а фонд оплаты труда — на 5,1%.