Алиханов утвердил штрафы за оборот никотиносодержащих конфет в регионе

Губернатор Антон Алиханов подписал закон о запрете оборота в Калининградской области бестабачной никотиносодержащей продукции и утвердил поправки в региональный Административный кодекс, предусматривающие за это штрафы. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации в понедельник, 13 января.



Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях дополняется статьей 28-3 «Нарушение запрета оборота на территории Калининградской области бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака».

Оборот (изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, реализация, распределение, приобретение или использование) на территории региона повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

10 января областная Дума приняла региональный закон «О запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на территории Калининградской области».

Ранее Роспотребнадзор начал изымать никпэки под предлогом отсутствия у продавцов декларации о соответствии или свидетельства о госрегистрации продукта. Это привело к тому, что товар исчез с прилавков, но продолжает продаваться «из-под полы».