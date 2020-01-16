Подписание договора на дорогостоящее благоустройство острова Канта приостановлено

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону приостановило подписание контракта по благоустройству острова Канта, на которое из областное бюджета выделили более 126 млн руб. Решение было опубликовано на сайте ведомства.

Решение о приостановлении было принято после поступления в надзорный орган жалобы одного из участников торгов — московской компании «МБК Строй». Фирма указала, что предложила наименьшую цену (94,9 млн руб.) среди других участников. Компания уверена, что имеет наиболее «сбалансированное» предложение и по гарантиям качественного исполнения договора.

Заявка ООО «МБК Строй» конкурсной комиссией была отклонена. Компания уверена, что это решение было необоснованным и просит УФАС выдать госзаказчику (госучреждению «Кафедральный собор») предписание и отменить итоги конкурса.

Ведомство намерено рассмотреть жалобу 17 января.

Напомним, итоги торгов были подведены еще в начале декабря 2019 года. Комиссия отдала предпочтение компании из Гурьевского района «Обмен Плюс». Она готова выполнить заказ за 116,7 млн руб.

Эта же фирма выполняла благоустройство территории, прилегающей к Тихому озеру в Светлогорске — создала так называемый парк «Муза». Контракт стоимостью 76 млн руб. должен был быть исполнен до конца ноября 2019 года, но это удалось сделать перед Новым годом.

Правительство области рассчитывает, что благоустройство острова Канта будет закончено до следующего фестиваля «Калининград Сити Джаз», который ранее объявил о своем переезде на остров.

В проекте благоустройства острова, который обошелся областному бюджету в 9,9 млн руб., предлагается снять асфальт, создать новые пешеходные маршруты и детские зоны и т.д.