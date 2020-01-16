Подписание договора на дорогостоящее благоустройство острова Канта приостановлено

Подписание договора на дорогостоящее благоустройство острова Канта приостановлено
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону приостановило подписание контракта по благоустройству острова Канта, на которое из областное бюджета выделили более 126 млн руб. Решение было опубликовано на сайте ведомства.

Решение о приостановлении было принято после поступления в надзорный орган жалобы одного из участников торгов — московской компании «МБК Строй». Фирма указала, что предложила наименьшую цену (94,9 млн руб.) среди других участников. Компания уверена, что имеет наиболее «сбалансированное» предложение и по гарантиям качественного исполнения договора.

Заявка ООО «МБК Строй» конкурсной комиссией была отклонена. Компания уверена, что это решение было необоснованным и просит УФАС выдать госзаказчику (госучреждению «Кафедральный собор») предписание и отменить итоги конкурса.

Ведомство намерено рассмотреть жалобу 17 января.

Напомним, итоги торгов были подведены еще в начале декабря 2019 года. Комиссия отдала предпочтение компании из Гурьевского района «Обмен Плюс». Она готова выполнить заказ за 116,7 млн руб.

Эта же фирма выполняла благоустройство территории, прилегающей к Тихому озеру в Светлогорске — создала так называемый парк «Муза». Контракт стоимостью 76 млн руб. должен был быть исполнен до конца ноября 2019 года, но это удалось сделать перед Новым годом.

Правительство области рассчитывает, что благоустройство острова Канта будет закончено до следующего фестиваля «Калининград Сити Джаз», который ранее объявил о своем переезде на остров.

В проекте благоустройства острова, который обошелся областному бюджету в 9,9 млн руб., предлагается снять асфальт, создать новые пешеходные маршруты и детские зоны и т.д.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter