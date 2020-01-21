Суд отменил штраф «Экозащите», из-за которого на Королеву завели уголовное дело

Суд отменил штраф «Экозащите», из-за которого на Королеву завели уголовное дело
Александра Королёва, фото — Алексей Милованов
Продолжение: Экоактивистка Александра Королева получила политубежище в Германии
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Московский районный суд Калининграда отменил штраф в 100 тысяч рублей по закону об «иностранных агентах» и прекратил административное дело против организации «Экозащита».

Как указано на сайте Московского районного суда, 21 января, наказание КРОО «Экозащита! — Женсовет» в виде штрафа «отменено в связи с прекращением производства» по административному делу за «Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента» (ст. 19.7.5-2 КоАП РФ).

«Вынесенное сегодня решение и прекращение этого дела для меня и „Экозащиты“ вдвойне значимо, поскольку это постановление со штрафом явилось основанием для возбуждения одного из пяти уголовных дел против Королевой. Теперь появились основания требовать возврата денежных средств, которые были принудительно списаны со счета организации. Кроме этого, безусловно, мы поставим вопрос о незаконности возбуждения, как минимум, одного из уголовных дел в отношении Александры Королевой», — приводятся слова руководителя юрпрактики «Общественного вердикта» Елены Першаковой на официальной странице фонда в соцсети.

В октябре 2019 года сообщалось, что российский правозащитный фонд «Общественный вердикт» обратился в суд с жалобой на действия судебных приставов, возбудивших 5 уголовных дел в отношении сопредседателя группы «Экозащита», калининградского эколога и общественного деятеля Александры Королевой. 

В декабре 2019 года юристы фонда доказали в областном суде, что, как минимум, одно из постановлений мирового суда, по которому было возбуждено уголовное дело, не вступило в законную силу. Московский районный суд Калининграда обязали рассмотреть жалобу защитников на это постановление.

«Новый Калининград» подробно рассказывал о ситуации с возбуждением уголовных дел в отношении калининградского эколога. На Александру Королеву завели пять уголовных дел за неисполнение решений суда. Организация отказывается считать себя иностранным агентом, пытается оспорить этот статус в Европейском суде по правам человека и не платила штрафы, которые на нее накладывал в этой связи Минюст. Александре Королевой грозит до 2 лет лишения свободы, из-за опасений уголовного преследования она была вынуждена покинуть Россию.

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