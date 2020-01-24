Прокуратура начала проводить в калининградских школах лекции о вреде никпэков

Старший помощник прокурора области Алексей Евмененко на общешкольном собрании в гимназии № 22 города Калининграда прочитал лекцию о новом региональном законе, запрещающем оборот некурительной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Родителям калининградских школьников прокурор разъяснил, что бестабачные никотиновые смеси (никпэки) по сути являются аналогом классического снюса и негативное влияние на организм данных изделий обусловлено большим количеством содержащегося в них никотина.

Евмененко раздал всем слушателям тематические брошюры и напомнил, что следствием употребления никпэков являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. При этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний. «Так как доза потребляемого никотина при рассасывании вещества очень велика, то возможны и нейротоксические нарушения в организме, что в итоге может привести к расстройствам сознания», — говорится в релизе.

В середине января 2020 года губернатор Антон Алиханов подписал закон о запрете оборота в Калининградской области бестабачной никотиносодержащей продукции и утвердил поправки в региональный Административный кодекс, предусматривающие за это штрафы.

За несколько дней до этого областная Дума приняла региональный закон «О запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на территории Калининградской области».