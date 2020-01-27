Директор стадиона «Калининград» за треть миллиона арендовала машину с водителем

Директор областного госучреждения «Стадион „Калининград“» Анна Мусевич на несколько месяцев арендовала машину с водителем. Документ опубликован на портале госзакупок.

Контракт стоимостью 325,6 тыс. руб. был подписан 15 января с ИП Маратом Кожахметовым. Он должен будет до 30 апреля в рабочие дни с 9:00 до 18:00 предоставлять Volkswagen Passat. Для экипажа предусмотрен обед в период между 12:00 и 14:00. Стоимость услуг в день оценивается в 4,4 тыс. руб.

Напомним, в 2019 году стадион был передан в собственность региона. «По оценкам экспертов, а также согласно существующему опыту эксплуатации стадиона, содержание спортивного объекта будет составлять около 250 млн рублей в год. При этом софинансирование за счет федерального бюджета в 2020 году составит большую часть», — заявили в декабре в пресс-службе регионального правительства.