«Скоро приеду»: Алиханову напомнили об обещанном им газе в Советске, которого нет

Несмотря на обещание властей обеспечить в 2019 году всех жителей Советска газом, этого не произошло. Один из интернет-пользователей указал на этот факт губернатору Антону Алиханову на его странице в Instagram в минувшую среду.

«Советске газ подключат? — написал подписчик чиновника. — Уже обещанные сроки истекли. Когда мы увидим такую бумажку? Сколько ждать ещё? Подрядчикам деньги не платят, наполовину пути бросают.У нас уже 4-е сменились. И стопор? В декабре должны были сдать. Вопрос. Когда?».

Губернатор ответил, что будет разбираться в ситуации: «Cкоро приеду в город, придется, видимо, разбираться самому».

В декабре 2018 года Антон Алиханов возложил ответственность за затянувшуюся газификацию Советска в том числе на подрядчика. При этом он заявил, что газ появится там в 2019 году. «Буду контролировать этот вопрос лично», — заверил чиновник.

Напомним также, что накануне стало известно о том, что сити-менеджер Советска Николай Воищев уходит в отставку.