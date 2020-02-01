Патриарх Кирилл: в Конституцию РФ надо включить упоминание о Боге

В Конституцию России надо включить упоминание о Боге, и сегодня можно было бы начать дискуссию об этом. С такой инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Интерфакс».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть „Богом хранимая родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал он в субботу на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации.

Как подчеркнул предстоятель, «общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции».