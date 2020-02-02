Глава думского комитета предложил устроить дискуссию об упоминании бога в Конституции

Глава думского комитета предложил устроить дискуссию об упоминании бога в Конституции
Патриарх Кирилл. Виталий Невар / Новый Калининград

Предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о боге в Конституцию России заслуживает широкого обсуждения. Как сообщает «Интерфакс», такое мнение высказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

В беседе с информагентством депутат отметил, что «поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам».

«В преамбуле правильно, я считаю, отразить те вечные ценности, которые могут стать основанием для нашего развития», — сказал Гаврилов.

Среди ценностей, которые могли бы найти отражение в Конституции, — «правопреемственность нашей истории и к советскому Союзу, и к царской России», «сохранение общих ценностей, на которых выросла Россия, это — солидарность, взаимовыручка и социальная справедливость и такие важны институты, как семья».

Такие важные институты как полноценная трудовая семья должны также попасть в преамбулу, сказал Гаврилов. 

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России.

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