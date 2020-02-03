«Спар» объявил о закрытии супермаркета в «Эпицентре»

Супермаркет формата Interspar в ТЦ «Эпицентр» прекращает свою работу 20 февраля. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель «Спар-Калининград».



«Наш приоритет — это эффективность. Дорогие площади в дорогих ТЦ нерентабельны. Мы переносим этот магазин в новый ТЦ, который строим в Васильково. Открытие в июне», — отметил представитель компании в разговоре с «Новым Калининградом».

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что место Interspar в ТЦ «Эпицентр» может занять «Пятерочка», которая на февраль запланировала выход на калининградский рынок.