«Спар» объявил о закрытии супермаркета в «Эпицентре»

«Спар» объявил о закрытии супермаркета в «Эпицентре»
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Спар» рассматривает возможность закрытия супермаркета в «Гранде»
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Супермаркет формата Interspar в ТЦ «Эпицентр» прекращает свою работу 20 февраля. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель «Спар-Калининград».

«Наш приоритет — это эффективность. Дорогие площади в дорогих ТЦ нерентабельны. Мы переносим этот магазин в новый ТЦ, который строим в Васильково. Открытие в июне», — отметил представитель компании в разговоре с «Новым Калининградом».

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что место Interspar в ТЦ «Эпицентр» может занять «Пятерочка», которая на февраль запланировала выход на калининградский рынок.

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