«Спар» рассматривает возможность закрытия супермаркета в «Гранде»

Торговая сеть «Спар» в Калининграде рассматривает возможность закрытия супермаркета формата Interspar в торговом центре «Гранд». Решении о закрытии может быть принято в течении месяца. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель компании.



«В течение месяца решим. Скорее всего закроем», — отметил представитель «Спара».

Открытие Interspar в «Гранде» происходило в рамках занятия «Спаром» торговых площадей, освободившихся после закрытия торговой сети «Вестер». К моменту открытия магазина в «Гранде» у «Спара» уже был неподалеку супермаркет в формате Eurospar.

Ранее стало известно о закрытии Interspar в ТЦ «Эпицентр». В «Спаре» данное решение объяснили низкой рентабельностью бизнеса при аренде площадей в дорогих торговых центрах. При этом компания планирует открытие новых магазинов. Магазин из «Эпицентра» будет перенесен в новый объект в Васильково.

Также было анонсировано открытие самого большого Interspar в крупнейшем ТЦ области «Балтия Молл», который ориентировочно начнет работу 1 июня.

В «ВестРусДевелопменте», которому принадлежат торговые площади в «Эпицентре» и «Гранде», воздержались от комментариев.