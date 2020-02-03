«Спар» рассматривает возможность закрытия супермаркета в «Гранде»

«Спар» рассматривает возможность закрытия супермаркета в «Гранде»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Бизнес

Торговая сеть «Спар» в Калининграде рассматривает возможность закрытия супермаркета формата Interspar в торговом центре «Гранд». Решении о закрытии может быть принято в течении месяца. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель компании.

«В течение месяца решим. Скорее всего закроем», — отметил представитель «Спара».

Открытие Interspar в «Гранде» происходило в рамках занятия «Спаром» торговых площадей, освободившихся после закрытия торговой сети «Вестер». К моменту открытия магазина в «Гранде» у «Спара» уже был неподалеку супермаркет в формате Eurospar.

Ранее стало известно о закрытии Interspar в ТЦ «Эпицентр». В «Спаре» данное решение объяснили низкой рентабельностью бизнеса при аренде площадей в дорогих торговых центрах. При этом компания планирует открытие новых магазинов. Магазин из «Эпицентра» будет перенесен в новый объект в Васильково.

Также было анонсировано открытие самого большого Interspar в крупнейшем ТЦ области «Балтия Молл», который ориентировочно начнет работу 1 июня.

В «ВестРусДевелопменте», которому принадлежат торговые площади в «Эпицентре» и «Гранде», воздержались от комментариев.


Тема в развитии

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter