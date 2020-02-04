Правозащитники: Калининградская область попала в «красную» зону свободы интернета

Правозащитники: Калининградская область попала в «красную» зону свободы интернета
Виталий Невар / Новый Калининград
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Международная правозащитная группа «Агора» и общественная организация «РосКомСвобода» презентовали доклад о свободе интернета в России за 2019 год. Согласно исследованию, ситуация в Калининградской области резко ухудшилась.

Доклад посвящен обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2019 году и основан на данных постоянного мониторинга ситуации, который «Агора» ведет с 2008 года.

В 2019 году авторы доклада зафиксировали 438 981 (в 2018 году — 662 842) случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434 275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.

«Наиболее заметно ухудшилась ситуация в том числе в Калининградской области, которая попала в „красную“ зону свободы интернета. В регионе авторы доклада зафиксировали 48 случаев ограничения цифровой свободы», — подчеркивают в «Агоре».

Правозащитники отмечают, что мониторинг включает в себя все случаи вмешательства в свободу получения и распространения информации в интернете, ставшие известными из открытых источников (официальные отчеты о деятельности государственных органов, экспертные заключения, публикации в СМИ, посты в блогах, заявления пользователей и владельцев интернет-ресурсов).


В конце января 2020 года стало известно, что 20-летний калининградец стал фигурантом административного дела о публичной демонстрации свастики. Полицейские составили на него протокол за репост «ВКонтакте» сатирического мультипликационного видео.

В том же месяце в Калининграде в отношении 34-летнего блогера Следственный комитет возбудил уголовное дело за реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в «ВКонтакте». По версии следствия, калининградец опубликовал у себя на странице текст, оскорбляющий память о Великой Отечественной войне.

В ноябре 2019 года в отношении калининградского активиста из-за поста в соцсети возбудили уголовное дело за оскорбление государственной символики РФ. Мужчина разместил в соцсети пост с изображением триколора и подписью «Вытирайте ноги».


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