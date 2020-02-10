Суд вернул в полицию дело калининградца, запостившего мультфильм со свастикой

Дело калининградца Владислава Шенеца, на которого составили протокол за демонстрацию свастики из-за репоста в соцсети мультипликационного ролика, суд вернул в полицию. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в международной правозащитной организации «Агора».
По данным правозащитников, секретарь Московского районного суда уточнила, что административное дело в отношении калининградца по ст. 20.3 КоАП РФ возвращено в полицию «для устранения недостатков». Какие именно недостатки выявлены судом, в секретариате пояснить отказались.20-летний калининградец Владислав Шенец стал фигурантом административного дела о публичной демонстрации свастики. Полицейские составили на него протокол за репост «ВКонтакте» сатирического мультипликационного видео с кадрами из «Тома и Джерри». Адвокат калининградца настаивает на том, что в ролике отсутствуют признаки пропаганды нацизма. Однако чиновник и краевед из Черняховска по запросу ФСБ дал экспертное заключение о том, что в данном видео усматриваются признаки правонарушения по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (карается штрафом или административным арестом).
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