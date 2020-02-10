Суд о деле за демонстрацию свастики: полицейские ненадлежаще составили протокол

Полицейские ненадлежащим образом составили протокол по административному делу за демонстрацию свастики в отношении калининградца Владислава Шенеца. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Московского районного суда.



По данным ведомства, в определении от 6 февраля 2020 года суд указал, что описание события административного правонарушения не отвечает требованиям статьи 28.2 КоАП РФ. «Ненадлежащее описание события административного правонарушения может повлечь нарушение права на защиту лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, лишить его возможности объективно возражать и представлять соответствующие доказательства по существу правонарушения», — поясняют в суде.

Допущенные при составлении протокола в отношении Владислава Шенеца нарушения требований КоАП РФ, по мнению суда, «являются существенными и могут повлиять на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела». Суд вернул протокол об административном правонарушении и другие материалы дела должностному лицу, составившему протокол, для устранения допущенных нарушений. Определение не вступило в законную силу.

20-летний калининградец Владислав Шенец стал фигурантом административного дела по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации свастики. Полицейские составили на него протокол за репост «ВКонтакте» смонтированного сатирического мультипликационного видео с кадрами из «Тома и Джерри». Позже суд вернул в полицию дело в отношении Шенеца «для устранения недостатков».