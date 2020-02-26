В Литве объявлена ЧС из-за угрозы коронавируса

В Литве объявлена чрезвычайная ситуация в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает интернет-портал vz.lt со ссылкой на решение кабинета министров.

Решение было принято в среду, 26 февраля, на заседании кабмина. Правительство Литвы, по данным портала, уже выделило 150 000 евро министерству здравоохранения для закупки дополнительных защитных мер для борьбы с эпидемией, еще 100 000 евро направят в качестве гуманитарной помощи в Китай.

«Объявление чрезвычайной ситуации облегчит использование государственного резерва для управления ситуацией, координации работы различных учреждений, приобретения различных инструментов без государственных закупок. Он подчеркнул, что чрезвычайное положение было объявлено «исключительно в целях предотвращения» — пишет портал.

В мире от коронавируса умерли почти 2600 человек, болеют порядка 80 000 человек, в основном в Китае. По данным ВОЗ, 25 февраля, во вторник, в Китае число зараженных выросло на 411 человек, а за пределами КНР — на 427 человек.