В Латвии обнаружен первый инфицированный коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Латвии, сообщает ТАСС.



«Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний подтверждают, что в Латвии диагностирован первый пациент с коронавирусной болезнью Covid-19», — говорится в сообщении минздрава Латвии.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, как жители Литвы, Латвии, Польши и других стран реагируют на распространение эпидемии коронавируса Covid-19.

Ранее сообщалось о выявлении зараженного коронавирусом в Эстонии. Они приехал из Латвии.