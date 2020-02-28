Масок нет — их раскупили: жители Литвы, Польши и других стран о коронавирусе

Число инфицированных коронавирусом Covid-19 продолжает расти. Вирус затронул 48 стран, 28 февраля стало известно о первых подтвержденных случаях заболевания в Литве и Белоруссии. «Новый Калининград» связался с жителями Литвы, Латвии, Польши, Германии и других государств Европы и попросил их рассказать о реакции населения на последние новости.



Эдуард, Вильнюс (Литва):

— Паника есть. У знакомой турфирма — так там все массово сдают путевки. Маски все скупили и дезинфицирующие средства. Поставщики говорят, что у них в Польше склады, запасы кончаются и новой поставки не ожидается. На телеканалах храбрятся, призывают не бояться, но, грубо говоря, каждое третье сообщение — про это. Получается смешно: раньше каждое третье сообщение по телевидению было про Россию и Путина, а теперь — про коронавирус во всех ипостасях. Сменили тему как по мановению волшебной палочки.

Вероника, Рига (Латвия):

— Люди говорят о коронавирусе довольно много, в новостях тоже много упоминаний о нем, но откровенной паники пока нет. Единственное её проявление — это покупка масок. Еду в магазинах пока не скупают, но я думаю, это скоро придет, раз вирус уже и в Эстонии, и в Литве. Что касается трафика на улицах, то пока все выглядит как обычно, даже очереди в магазинах обычные.

Ксения, Ольштын (Польша):

— Если говорить о ситуации в целом, то до середины января в Польше вообще об этом не говорили. Мы узнали о «страшном вирусе из Китая» на занятиях по английскому языку в университете — наш преподаватель, который интересуется медицинской тематикой, прочитал о коронавирусе на каком-то англоязычном сайте и очень удивлялся, почему в Польше вообще об этом ни слова.

Во вторник по дороге в Ольштын слышала по радио, что больницы не готовы для работы с потенциальными зараженными (не завезены маски и защитные комбинезоны), хотя замминистра здравоохранения уверяет, что запасы средств защиты есть и при необходимости в больницы всё завезут. Советуют при подозрительных симптомах напрямую обращаться в инфекционные отделения — дана команда никому не отказывать и бесплатно делать анализы. Хотя опять же по радио звучало, что были случаи, когда обратившихся больных отсылали к участковому, а за анализ просили 500 злотых. Вообще позиция правительства такова, что всё под контролем, пока подтвержденных случаев нет.

В нашей части Польши (это Вармия и Мазуры плюс кусок Подлясья, Белосток) все живут как жили. Я не слышу от соседей и знакомых, чтобы кто-то искал маски, противовирусные препараты и т.д. — люди живут нормальной жизнью, стоят в очередях на кассах в супермаркетах, ходят в кино и рестораны. Улицы не пустые. Вообще за 7 лет жизни здесь я не видела никого в масках в обычной жизни — ни в кино, ни в ТЦ, ни в университете, — мне кажется, что поляки этого в принципе не любят.

Паники не наблюдаю, в газетах и на телевидении это не тема № 1, насколько я могу судить. Безусловно, идет информация о количестве зараженных и новых эпицентрах, но без нагнетания. Иногда в утренних программах слышу краем уха, что обсуждают, например, тему «Что делать, если шеф посылает в командировку в Китай» или «Что такое карантин и как работник должен отчитываться работодателю о своем отсутствии на работе».

Вчера всех немного всколыхнула новость о первом случае заражения коронавирусом в Польше — про девушку из Лодзи, которая месяц была в Тайланде. Но до сих пор непонятно, фейк это или нет. На авторитетных порталах ничего не пишут об этом, минздрав уверяет, что подтвержденных случаев на сегодня нет.

Михаил, Прага (Чехия):

— Паники не наблюдается. Навскидку в туристическом центре стало на 5-10% больше людей в масках, но наверное я просто начал больше на это внимания обращать. Туристов меньше не стало. Взрывного роста на средства дезинфекции также не наблюдается. Никакого ажиотажа в магазинах, никто в срочном порядке не скупает соль и спички и не готовится к зомби-апокалипсису — такой же размеренный темп жизни, как и раньше. Возможно, антипростудные препараты покупают чаще, но только потому что сейчас сезон такой.

Телевизор я не смотрю, но в газетном ларьке на остановке никаких газет/журналов с заголовками «Мы все умрем» на полполосы замечено не было. Скорее в витрине больше торчат привлекающие внимание исторические журналы с заголовками «Расцвет нацизма — как это было» и «Кровавая война 41-45» с соответствующими фотографиями — скоро 8 мая и всё такое.

Варвара, Берлин (Германия):

— В Берлине, в принципе, все спокойно, паники из-за коронавируса нет. В магазинах товар не разметают, покупатели друг от друга не шарахаются. Я даже людей в масках не видела. Хотя в аптеках как раз масок и нет — раскупили. И средства дезинфекции тоже. Но в целом ситуация нормальная. А вот в Саксонии детсады закрыли. В Гамбурге сегодня выявили новый случай коронавируса, у сотрудника детской клиники. Еще один подтвержденный случай в Хессене, а в Виттенберге уже восемь. Вчера я была у врача — висит объявление, что нужно чаще мыть руки, менять уличную одежду. Но на улицах все спокойно.

Иван, Киль (Германия):

— В отдельных городках, где-то в глубокой провинции, подскочил спрос на маски и средства дезинфекции, но пока на улицах ничего особенного. Правда, эксперты опасаются быстрого распространения заразы, потому что в Германии население очень много путешествует и по работе, и по личным делам.

Наталья, Тронхейм (Норвегия):

— Пока в Норвегии очевидной паники нет, все только начинают говорить об этом. Слышала только, что одна дама в одном русском магазине, скупила всю гречку, но не знаю, с какой целью.

Инна, Роттердам (Нидерланды):

— Ничего особенного не происходит. Вчера СМИ рассказали о первом зараженном в Голландии, в Тилбурге. Салфетки для рук и гель с этанолом покупают. С масками я пока никого не видела. Вчера по радио слышала, что сайт, продающий средства дезинфекции, поставил ограничение на заказы, чтобы люди не скупили без надобности ненужное. А так все спокойно. В школах сейчас каникулы, все ездят на машинах, путешествуют.

Подготовил: Денис Туголуков