На Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

На Украине подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.



«Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека», — процитировали его заявление в издании.

Как уточнил главврач, вирус обнаружили в Черновцах у мужчины, приехавшего на Украину на машине из Румынии. Сообщается, что туда он прилетел из Италии.

Коронавирус для Российской империи

«Мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», — добавил Ляшко. Он также отметил, что власти страны связываются с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, с которыми на одном борту находился инфицированный украинец.

Вчера три случая заражения коронавирусом зафиксировали в Белоруссии. Заболевшие граждане обратились за медицинской помощью в Минске и Витебске.