Коронавирус для Российской империи

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти. Утром в субботу, 29 февраля, таких было 85,1 тыс. человек во всем мире, в понедельник, 2 марта, — 88,4 тысячи. В России выявили третьего (или шестого, если считать несчастных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess) заразившегося, но власти страны не созывают никаких экстренных заседаний и ведут себя спокойно. Ну, разве что глаз немножко дергается, но это нервный тик с прошлого экономического кризиса.

Коронавирус — потому, что под микроскопом он напоминает корону (причем солнечную, при затмении — да, такая игра в ассоциации). Коронавирусов много, это большое семейство, на долю которого приходится до 20% ОРВИ. Время от времени выявляются новые или мутируют старые. Когда в конце декабря власти китайского города Ухань заявили о пневмонии неизвестного происхождения, как раз и был выявлен новый тип коронавируса — COVID-19.

Внимание: дальше будет много цифр. Основная часть заболевших находится в Китае — 90%, погибших приблизительно за три месяца там около 2,8 тыс. человек. Однако, если верить сообщениям из этой страны, ситуацию удалось стабилизировать. Заражаются теперь в основном вне КНР: за последние сутки — 1,7 тысячи человек. Число умерших от инфекции вне Китая за сутки увеличилось на 20 человек (всего жертв 129).

Больше всего больных — 3,7 тысячи — выявлено в Южной Корее, почти 1,7 тысячи — в Италии, около 1 тысячи — в Иране, на территории Японии — 961 (правда, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме).

Во Франции насчитывается 130 больных, в Сингапуре — 106, Гонконге — 98, США — 74, Испании — 71, Германии — 66, Кувейте — 45, Таиланде — 42, на Тайване — 40, Бахрейне — 38, Великобритании — 35, Австралии и Малайзии — по 29, ОАЭ — 21, Канаде — 20, Ираке и Норвегии — по 19, Вьетнаме — 16, Швеции — по 15, Макао, Нидерландах и Швейцарии — по десять. Менее десяти случаев заражения зарегистрированы еще в 39 странах мира. ВОЗ заявила о том, что возможна пандемия (это когда угроза заболеть есть абсолютно для каждого жителя Земли), но пока ситуация не столь критична.

Все эти цифры — не для того, чтобы кто-то заснул, а для того, чтобы показать, каким островком стабильности остается одна шестая часть суши. В России первые заразившиеся были выявлены в конце января, и это были граждане Китая, которых вылечили и отпустили. Потом в Казань эвакуировали восьмерых россиян с Diamond Princess, у троих из них тоже нашли коронавирус, но Минздрав сообщил, что «заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений», а здоровью инфицированных ничто не угрожает. Обычно, когда российские власти выступают с такими заявлениями, по Жванецкому, нужно бежать за солью и спичками, но дело было как раз на февральские праздники, и сами понимаете.

Интересно, что месяц назад немецкие ученые опубликовали результаты исследования, в котором с помощью математической модели оценили вероятность передачи китайского коронавируса посредством авиасообщения с КНР (акцентируем внимание на том, что речь об авиасообщении). Россия, имеющая общую границу с Китаем, согласно этим результатам, оказалась на 13-м месте. А в Германии, которая лишь на 2 позиции выше, напомним, выявлено к настоящему времени 66 заболевших. Белоруссия, Эстония и Литва в список не попали вообще, но уровень заболеваемости там плюс-минус равен российскому — если оперировать официальными данными. То есть единичные случаи (при желании можно поставить кавычки). Единичные случаи важны, потому что без них уж точно никто в нашу пастораль не поверит.

Президент Путин накануне сообщил, что все под контролем, и его, в принципе, можно понять. Страхи по поводу коронавируса в мире, конечно же, перегреты — как это было и со «свиным» гриппом, и с «птичьим». Более того, он далеко не так опасен, как другие массовые инфекции последних лет. Например, в случае с коронавирусом SARS-CoV, вспышка которого произошла в 2003 году, летальность составила 9,6% от числа заболевших, в случае с «ближневосточным респираторным синдромом» MERS-CoV (он регистрировался с 2012 по 2019 год) — 34,4%. У нынешнего смертность — 3,4%.

Правда, в наибольшей опасности находятся пожилые люди с ослабленным иммунитетом (как раз российский случай), но когда у тебя впереди голосование по Конституции, не до них. Режиссируемый с таким тщанием спектакль, конечно, не может быть поставлен под угрозу никаким коронавирусом — а до дня рождения Ленина, с которым по иронии судьбы совпадает этот как бы плебисцит, между прочим, еще почти два месяца. К тому времени наверняка появится вакцина, а заболеваемость пойдет на спад, поэтому нагнетать панику сейчас и вовсе нет смысла (так, наверное, думают наверху). И здесь, конечно, в помощь — наша система здравоохранения, в способность которой что-то там эффективно выявлять уже никто не верит, но при этом все с ней мирятся и терпят — стерпят и уверения в том, что все хорошо.

Однако беда пришла, откуда не очень-то и ждали. Еще месяц назад эксперты осторожно начали говорить, о том, что из-за коронавируса ожидают «замедления темпов роста российской экономики». Теперь это очевидно: экономика пострадает в первую очередь, даже если статистика заболеваемости не подкачает. И так едва живые российские туроператоры оценивают свои потери в 27 млрд рублей — коронавирус перекрывает последние популярные направления. Отечественные заводы, зависящие от поставок из Китая или Южной Кореи, начинают потихоньку предупреждать о возможных сокращениях производства, среди них и «Автотор». РФ закрыла границу с Китаем — калининградцев, конечно, это традиционно волнует мало, как и все, что происходит дальше Беларуси (ну ладно, Москвы). Но вероятность перекрытия границ обсуждает Евросоюз — и что это будет значить, в регионе никому объяснять не нужно.

Наконец, цены на нефть, обвалившиеся на 13%. На бюджет это напрямую не влияет — сокращаются лишь поступления в Фонд национального благосостояния (с 310 млрд дополнительных нефтегазовых рублей в январе до 214 млрд в феврале). Но если ситуация даже не ухудшится, а останется на нынешнем уровне — эксперты прогнозируют падение курса рубля примерно до 68 рублей за доллар. Для традиционно чувствительной к курсу валют Калининградской области это тоже не означает ничего хорошего. Трудно не согласиться с главой горсовета и бизнесменом Андреем Кропоткиным: довольно скоро коронавирус коснется каждого из нас, и, судя по всему, мало не покажется.

В общем, мойте руки, дорогие калининградцы, и да поможет нам хоть кто-нибудь.

Оксана Ошевская