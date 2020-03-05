В Калининграде объявлены очередные торги по строительству школы на Артиллерийской

В Калининграде объявлены очередные торги по строительству школы на Артиллерийской
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областное конкурсное агентство объявило третий конкурс по выбору подрядчика, который должен продолжить строительство новой школы на ул. Артиллерийской в Калининграде. Извещение было опубликовано 4 марта на сайте госзакупок.

Согласно электронному документу, теперь власти рассчитывают найти подрядчика 16 марта. В мэрии по-прежнему планируют ввести объект в эксплуатацию до 10 декабря 2020 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 794,8 млн руб.

Школу на ул. Артиллерийской с начала 2019 года возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным сайта госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работы на 68,9 млн руб. — 8% от общей стоимости объекта. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут.

После объявления в начале февраля новых торгов (они провалились) из документации, опубликованной на сайте госзакупок, стало известно, что дальнейшее строительство оценивается в 798,3 млн руб. Это всего на 3,5% меньше, чем стоил предыдущий контракт.

ООО «Артель» с конца 2018 года также занималось строительством онкологического центра в Родниках.

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