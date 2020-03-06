В Роспотребнадзоре рекомендовали проводить дезинфекцию самолетов

В Роспотребнадзоре посоветовали авиакомпаниям проводить дезинфекцию самолетов, прилетающих из стран, где сегодня чаще всего заражаются коронавирусом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.



«В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в КНР, Италии, республике Корея, Исламской республике Иран и в целях недопущения распространения заболевания на территории РФ необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на всех транспортных средствах (воздушных...), прибывающих из указанных стран», — следует из документа.

Как отметили в издании, Роспотребнадзор также рекомендует выдать всем сотрудникам защитные маски и дезинфицирующие средства, а людей с признаками заражения не допускать к работе.

Для обеззараживания стоит применять антисептики, считают специалисты. Кроме того, необходимо проветривать и проводить влажную уборку помещений, используя для этого специальные дезинфицирующие средства. Все использованные за рейс одноразовая посуда, средства индивидуальной защиты и салфетки необходимо собирать в плотно закрываемые пакеты из пластика, а затем обрабатывать их в пункте прибытия и утилизировать. «Весь инвентарь и одежда после дезинфекции также должны быть обеззаражены», — отмечают в издании.

Планируется, что последняя дезинфекция будет проводиться специализированными организациями. Для такого мероприятия необходимо использовать одноразовые защитные костюмы, перчатки и маски, закрытую обувь или бахилы, а также влагонепроницаемые мешки для отходов.

Напомним, на этой неделе калининградские власти тоже решили начать обрабатывать транспорт спецрастворами. Дезинфекция салонов теперь проводится медиками каждый день, а все перевозчики должны соблюдать новое требование в обязательном порядке.