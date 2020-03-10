В Италии из-за коронавируса вводится режим строгой изоляции

Власти Италии решили ввести в стране режим строгой изоляции из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Джузеппе Конте, пишет во вторник «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.



Согласно инициативе, люди должны передвигаться только по следующим причинам: работы, для нужд здравоохранения или в чрезвычайных ситуациях. Общественный транспорт при этом будет работать, но по словам Конте, лучше оставаться дома. Желающие путешествовать должны заполнить специальный документ, где нужно указать причины поездки. Если окажется, что власти ввели в заблуждение, людям грозят штрафы или тюремное заключение.

Кроме этого, теперь все мероприятия на открытом воздухе запрещены. Кинотеатры, музеи, театры, пабы, танцевальные школы, магазины ставок и дискотеки должны быть закрыты. Горнолыжные курорты должны закрыться. Гражданские и религиозные церемонии не проводятся. Школы и университеты останутся закрытыми.

Магазины могут оставаться открытыми, но только если они могут гарантировать клиентам безопасное расстояние в один метр. Большие и средние торговые центры должны закрываться на выходных.

Все новые правила действуют до 3 апреля.