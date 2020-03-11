В Польше начали продавать талисманы от коронавируса

В Польше начали продавать талисманы от коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус
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В Польше появились мошенники, которые продают «чудодейственное» молоко и талисманы от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главного коменданта полиции Польши Мариуш Цярка, пишет РИА Новости.

«Появились мошенники, которые ходят по домам и предлагают для продажи разного рода лекарства, чудодейственное молоко, чудодейственные талисманы, — сказал Цярка в эфире Польского телевидения. — К сожалению, есть такие преступники, которые используют также человеческие проблемы, особенно ненужную панику, связанную с вирусом».

По словам Мариуша Цярки, полицейские ведут контроль за соблюдением режима гражданами, которых поместили на домашний карантин. По последним данным, в соседней республике зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

Из-за распространения инфекции власти Польши ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной.


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