В Вильнюсе из-за коронавируса закрывают образовательные и культурные учреждения

Власти Вильнюса приняли решение из-за коронавируса на 5 недель закрыть все образовательные учреждения и публичные места развлечений. Об этом сообщает портал Delfi.

С четверга, 12 марта, будут отменены все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек. С пятницы будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений. Кроме того, с завтрашнего дня до конца пасхальных каникул будут закрыты все общеобразовательные учреждения в столице Литвы.

При этом мэрия рекомендует жителям не закрываться в четырех стенах, а гулять и заниматься спортом на улице, ездить на природу.

"Мы видим примеры зарубежных стран, видим, как быстро распространяется вирус. Несмотря на то, что в Вильнюсе еще нет подтвержденных случаев, мы понимаем, что когда ситуация изменится - это лишь вопрос времени, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить вильнюсцев, особенно самые уязвимые группы. Это сложные решения, все столкнемся с неудобствами и убытками, но без этого последствия будут еще серьезнее. В этот период призываю ценить работу врачей и беречь их – только от их терпения и здоровья зависит, как нас коснется этот вирус", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. В четверг стало известно о первом случае смерти от коронавируса в Польше.

