В Польше вводится положение эпидемиологической угрозы

В Польше вводится положение эпидемиологической угрозы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Польши вводят в стране положение эпидемиологической угрозы. Как передаёт ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 12 марта, министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.

По его словам, в связи с объявлением пандемии он намерен подписать распоряжение о «введении в Польше положения эпидемиологической угрозы».

Это означает, что в новых распоряжениях министр здравоохранения может частично ограничить перемещение, временно ограничить использование определенных продуктов, закрыть учреждения и запретить мероприятия, может распорядиться о предоставлении зданий и территорий, необходимых для борьбы с эпидемией, пояснил министр.

На данный момент в Польше зафиксировано 47 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 317 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина, одна женщина умерла. В стране закрыли на двухнедельный карантин образовательные и учебные учреждения. Также власти ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной. Из-за этого там возникли многочасовые очереди.

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