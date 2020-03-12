В Польше вводится положение эпидемиологической угрозы

Власти Польши вводят в стране положение эпидемиологической угрозы. Как передаёт ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 12 марта, министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.



По его словам, в связи с объявлением пандемии он намерен подписать распоряжение о «введении в Польше положения эпидемиологической угрозы».

Это означает, что в новых распоряжениях министр здравоохранения может частично ограничить перемещение, временно ограничить использование определенных продуктов, закрыть учреждения и запретить мероприятия, может распорядиться о предоставлении зданий и территорий, необходимых для борьбы с эпидемией, пояснил министр.

На данный момент в Польше зафиксировано 47 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 317 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина, одна женщина умерла. В стране закрыли на двухнедельный карантин образовательные и учебные учреждения. Также власти ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной. Из-за этого там возникли многочасовые очереди.