Число находящихся на карантине людей в Калининградской области увеличилось

Число находящихся на карантине людей в Калининградской области увеличилось
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в настоящее время 88 человек находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения, проведено 555 обследований. Такие данные на заседании регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией озвучила глава областного Роспотребнадзора Елена Бабура, сообщает пресс-служба облправительства в субботу, 14 марта. Ранее в правительстве сообщали, что на домашнем карантине находится 79 человек.

По словам Бабуры, в гостиницах не отменяют бронирование и заселяют иностранных граждан, приехавших из стран «красной зоны» — Италии, Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Южной Кореи. Региональный Роспотребнадзор и правительство области призывают руководство отелей сообщать им о случаях бронирования иностранцами на время карантинных мероприятий, которые вводятся в области с 16 марта.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что иностранные граждане приезжают в Калининградскую область, чтобы переждать вспышки заболевания в своих странах.

В правительстве также отметили, что всем гражданам, вернувшимся из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру 112. Во время разговора с оператором следует сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения.

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