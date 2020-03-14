Областные власти: третья зараженная коронавирусом женщина «привезла» его из Берлина

В региональном правительстве уточнили информацию о третьем подтвержденном случае коронавируса в Калининградской области. По словам пресс-секретаря губернатора Дмитрия Лыскова, третья заболевшая женщина на днях вернулась из Берлина.

«С 6 по 9 марта она находилась в Берлине. Вернувшись, как и положено, обратилась на горячую линию и прошла проверку, в ходе которой у нее был обнаружен коронавирус. В настоящее время женщина находится в инфекционной больнице. В настоящее время проверяются все, с кем она контактировала», — рассказал Лысков.

Напомним, ранее в субботу правительство области приняло решение ввести режим повышенной готовности в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Он начнет действовать с 17 марта.