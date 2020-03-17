Музей Мирового океана временно закрыт для посетителей

Музей Мирового океана прекращает принимать посетителей с 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Допуск посетителей во все здания, объекты и филиалы Музея Мирового океана приостановлен до улучшения эпидемиологической ситуации. Территория музея остается открытой», — отметили в музее.
Ранее Министерство культуры РФ издало приказ, согласно которому подведомственные учреждения могут принимать посетителей только в медицинских масках. Также музеям, театрам, филармония и другим площадкам было рекомендовано прекратить деятельность в выходные и праздничные дни, сократить время работы.
Комментарии