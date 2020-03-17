Музей Мирового океана временно закрыт для посетителей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Музей Мирового океана прекращает принимать посетителей с 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Допуск посетителей во все здания, объекты и филиалы Музея Мирового океана приостановлен до улучшения эпидемиологической ситуации. Территория музея остается открытой», — отметили в музее.

Ранее Министерство культуры РФ издало приказ, согласно которому подведомственные учреждения могут принимать посетителей только в медицинских масках. Также музеям, театрам, филармония и другим площадкам было рекомендовано прекратить деятельность в выходные и праздничные дни, сократить время работы.


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