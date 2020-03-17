Количество заражённых коронавирусом в Литве выросло до 21 человека

Количество заражённых новым коронавирусом в Литве увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД республики.

«Во второй половине дня 17 марта были подтверждены три новых случая заболевания — у двух человек в городе Клайпеда, недавно вернувшихся из Северной Италии, и у одного человека в Вильнюсе, недавно вернувшегося из Чехии. Один случай был подтверждён в ночь с понедельника на вторник у человека, вернувшегося из Южной Африки», — говорится в сообщении.

Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом. Для иностранцев закрыт въезд в страну. При этом до 19 марта на территории республики открыт транзитный коридор для тех, кто возвращается к месту проживания.