В Кремле допустили перенос даты голосования по Конституции из-за коронавируса

В Кремле допустили перенос даты голосования по Конституции из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин на основании рекомендаций специалистов может принять решение о переносе всероссийского голосования по изменению Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет в среду, 18 марта, «Коммерсант».

«Очевидно, что речь идет о неблагоприятном развитии ситуации, то есть, если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, речи об этом идти не может и тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо», — цитирует издание Пескова.

Ранее Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков Путина. 

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