Главное о коронавирусе в среду

За сутки в Калининградской области новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Чего нельзя сказать о России в целом: число случаев заражения COVID-19 в стране выросло на 33 и теперь составляет 147. Под медицинским наблюдением находятся 17 904 человека. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 200 000 человек.



Правительство РФ приняло решение продлить школьные каникулы, которые начнутся 23 марта, до 12 апреля. Однако глава регионального минобра Светлана Трусенева позже пояснила, что после каникул, которые в каждой школе проводятся в соответствии с графиком, с 30 марта или с 1 апреля дети все же приступят к обучению, но в дистанционной форме. Работа учреждений среднего и высшего профессионального, а также дополнительного образования также переводится в дистанционный режим. В детских садах сохраняется возможность свободного посещения. В данный момент от посещения детсадов отказались родители только 6% воспитанников.

В Калининградской области со среды, 18 марта, вводится запрет на все массовые мероприятия с любой численностью участников. Также до 30 апреля закрываются плавательные бассейны «в подведомственных организациях». Приостановить работу бассейнов рекомендовано и всем руководителям частных спортивных комплексов, залов и учреждений физической культуры.

Кроме того, вносятся изменения в работу спортивных школ, кружков и секций. По рекомендации Министерства спорта РФ с 21 марта занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек. При этом в учреждениях должен соблюдаться режим усиленной дезинфекции.

Литва ужесточила правила транзита через свою территорию для пассажиров калининградских поездов, разрешив транзитное движение только двух из них. С 19 марта в поездах не будет сотрудников консульской службы Литвы, поэтому через границу будут пропускать только граждан РФ, которые внесены в окончательный список пассажиров, следующих конкретным транзитным поездом. При этом в одном транзитном поезде не может быть более 100 человек, т.е. не более двух пассажиров в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Организованным группам пассажиров численностью более 10 человек проезд будет запрещен.

В Кремле впервые допустили, что президент России Владимир Путин на основании рекомендаций специалистов может принять решение о переносе всероссийского голосования по изменению Конституции.