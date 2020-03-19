В Италии общая смертность от коронавируса достигла 12%

В Италии общая смертность от коронавируса достигла 12%
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Италии общее число заболевших коронавирусом составляет 35 тыс. 713 человек (это второе место в мире после Китая). По данным Роспотребнадзора, за последние сутки это число увеличилось на 4 тыс. 207 человек.

За последние сутки от COVID—19 в Италии умерли 475 человек. Всего с начала эпидемии — 2 тыс. 978 итальянцев, таким образом, смертность от нового коронавируса в этой стране достигла почти 12%.

В целом в мире средняя смертность от новой коронавирусной инфекции составляет 4,1% (всего заразились 218 тыс. 408 человек, умерли 8 тыс. 899). Как отмечал ранее Роспотребнадзор, от «обычного» гриппа смертность «значительно ниже» 0,1%.

В Китае заболевших 81 тыс. 235, умерших - 3 тыс. 250 (летальность составляет 4%).


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter