В Италии общая смертность от коронавируса достигла 12%

В Италии общее число заболевших коронавирусом составляет 35 тыс. 713 человек (это второе место в мире после Китая). По данным Роспотребнадзора, за последние сутки это число увеличилось на 4 тыс. 207 человек.



За последние сутки от COVID—19 в Италии умерли 475 человек. Всего с начала эпидемии — 2 тыс. 978 итальянцев, таким образом, смертность от нового коронавируса в этой стране достигла почти 12%.

В целом в мире средняя смертность от новой коронавирусной инфекции составляет 4,1% (всего заразились 218 тыс. 408 человек, умерли 8 тыс. 899). Как отмечал ранее Роспотребнадзор, от «обычного» гриппа смертность «значительно ниже» 0,1%.

В Китае заболевших 81 тыс. 235, умерших - 3 тыс. 250 (летальность составляет 4%).

