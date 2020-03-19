Страны Европы начали приостанавливать выдачу шенгенских виз

В связи с закрытием Шенгенской зоны и общих границ ЕС растёт количество консульств европейских стран, которые прекращают приём документов на оформление виз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.



Выдачу шенгенских виз приостановило генконсульство Испании в Москве. Исключение составляют поездки гуманитарного характера и въездные документы для людей, состоящих в браке с гражданами Испании. Также стало известно о приостановке приёма документов во всех визовых центрах Польши, Хорватии, Болгарии, Мальты и Бельгии. Дипведомство Италии с 18 марта сократило объём своих услуг.

С 16 марта выдачу виз временно прекратило консульство Франции в Москве. Швейцария заявила о приостановке выдачи въездных документов на три месяца.

Из-за коронавируса Евросоюз вводит 30-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранцев — страны ЕС согласовали соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Правительство РФ приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.