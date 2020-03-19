МИД и РЖД пытаются снять ограничение в 100 пассажиров для калининградских поездов

ОАО «РЖД» совместно с МИД РФ уточняют информацию о новых условиях транзита калининградских поездов через территорию Литвы. Об этом в четверг сообщает «Интерфакс».

«Для обеспечения интересов российских пассажиров компания прорабатывает возможность снятия ограничения по числу пассажиров (100 человек на один поезд) с учетом безостановочного транзитного порядка проследования по территории Литовской Республики», — приводит агентство слова представителя РЖД.

О достигнутых договоренностях и принятых решениях компания проинформирует дополнительно, говорится в сообщении «Интерфакса».

С 19 марта Литва изменила правила транзита для калининградских составов. В частности, в поездах теперь не должно быть более 100 человек, представители консульства составы больше не сопровождают, а проехать можно только по УПД-ЖД, по Шенгенской визе или УТД пересечь границу на поезде нельзя. Курсирование пассажирского поезда Адлер—Калининград отменено.