Нового подрядчика «Планеты океан» обвинили в нарушении договора и потребовали 1,1 млн

Очередного подрядчика нового корпуса Музея Мирового океана «Планета океан» обвинили в нарушении договора и потребовали неустойку в размере 1,1 млн руб. Письмо с претензией федерального госучреждения «Северо-западная дирекции по строительству, реконструкции и реставрации» опубликовано 19 марта на сайте госзакупок.

Согласно документу, московская компания «СМС» своевременно не предоставила график выполнения работ, а также не предоставила банковскую гарантию обеспечения контракта, как это было предусмотрено в дополнительном соглашении, подписанном еще в мае 2019 года.

В письме также указаны номера претензий, связанные со сроками строительства. В соответствии с ними подрядчик, по мнению госзаказчика, подрядчик должен был выплатить неустойку в размере 964 тыс. руб. Сейчас сумма пени выросла до 1 млн 164 тыс. руб.

Общая цена контракта на строительство шарообразного здания составляла 677,8 млн руб. В апреле прошлого года стало известно, что строительство отстает от установленного графика на год. Контракт с подрядчиком, компанией из Петербурга был расторгнут. Стоимость невыполненных работ оценивалась в 165,4 млн руб. Контракт стоимостью 156,1 млн руб. был подписан с московской компанией «СтройМонолитСервис» («СМС»). В настоящее время фирме перечислены все средства.

В конце декабря 2019 года в группе компаний «Ориентир», в состав которой входит генподрядчик «СтройМонолитСервис» («СМС), сообщили, что треть стекол для нового корпуса музея оказалась бракованной после хранения у предыдущего подрядчика.

С «СМС» были заключены еще два контракта на 1,27 млрд руб. Они предусматривают внутренние работы, строительство козырька над главным входом здания и благоустройство прилегающей территории.