Литва закупает у Китая почти 6 млн медицинских масок

Литва закупит у Китая почти 5,7 миллиона одноразовых масок и 1,8 миллиона респираторов. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Аурелиюс Верига, пишет Delfi.lt со ссылкой на LRT.



Литва также решила закупить у Китая 810 тысяч защитных очков, 1,8 миллиона одноразовых шапок и столько же халатов, порядка миллиона одноразовых комбинезонов с капюшонами, 15 миллионов перчаток и 3,6 миллиона бахил.

«Это уже большое количество, их мы сможем выделить и тем медикам, которые не работают напрямую с заражёнными или с потенциальными заражёнными», — отметил Аурелиюс Верига. По его словам, товары будут поставлены в Литву в течение двух недель.

Минздрав республики также подписал договор о приобретении 80 тысяч респираторов с компанией Jugrita. Часть защитных средств планируют приобрести через организуемую Еврокомиссией централизованную закупку.

По данным на 19 марта, в Литве выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта на территории республики введён карантин, для иностранцев закрыли въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта. Транзит для иностранцев, которым необходимо вернуться в свои государства, продлили до 23 марта.