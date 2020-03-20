Главное о коронавирусе в пятницу

Калининградку, у которой был выявлен первый в области случай заражения коронавирусом, выписали. Она поступила на лечение 7 марта провела в стационаре 14 дней. Заболевание у нее проходило в лёгкой форме. Таким образом число заболевших коронавирусом в Калининградской области сократилось до 4 человек.



В России число заболевших, тем не менее, продолжает расти. За последние сутки зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 9 регионах. Наибольшее количество из них — в Москве (33 человека), 6 — в Якутии, по 4 — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 — в Кировской и Новосибирской областях, по 1 — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях. Всего в России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

В Польше умерла 27-летняя девушка с коронавирусом, которая находилась в тяжелом состоянии. Она лежала в больнице в Ланьцуте (Подкарпатское воеводство) и, по данным некоторых СМИ, имела послеродовые осложнения. По данным министерства здравоохранения республики, число заражённых увеличилось до 378 (на 11 человек).

В России начались испытания прототипов вакцины от коронавируса. Препараты разработали ученые вирусологического центра «Вектор» под Новосибирском. Испытания проходят на лабораторных животных, в частности на низших приматах. В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины. Предполагается, что ее использование начнется в четвертом квартале 2020 года.

Правительство Калининградской области временно уходит на дистанционную работу. Решение, принятое Антоном Алихановым, вступит в силу 23 марта. Кроме того, временно ограничивается личный прием граждан, которым рекомендуется обращаться через интернет-приемную правительства или органов исполнительной власти региона.

Автоперевозчики стали тратить больше времени на доставку грузов из Москвы в Калининград. Одновременно среди водителей большегрузов стало меньше желающих ездить в «красные зоны» по распространению коронавируса.

Матч 1/2 финала российской волейбольной Суперлиги между «Локомотивом» и «Уралочкой» отменен. Игра должна была состояться 21 марта в спорткомплексе «Янтарный» и пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.