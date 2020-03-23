Власти рассказали о состоянии калининградского подростка с коронавирусом

Власти рассказали о состоянии калининградского подростка с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Состояние 13-летнего калининградца, у которого обнаружили коронавирус, оценивается как удовлетворительное. Об этом в понедельник, 23 марта, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас подросток находится в инфекционной больнице. В штабе также уточнили, что школа, в которой учится мальчик, ушла на каникулы до того, как он успел ее посетить по возвращении из Австрии.

В субботу стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Калининградской области. В числе заболевших оказался 13-летний мальчик, который недавно вернулся из Австрии. Всего с начала эпидемии заболели 7 калининградцев, одна из пациенток уже выписана.

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