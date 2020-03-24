Объявлен аукцион на покупку «Спинразы» для калининградских детей со СМА

Региональные власти объявили аукцион на покупку «Спинразы» («Нусинерсена») для калининградских детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Заказчиком выступила Детская областная больница, так как введение препарата осуществляется только в условиях стационара. Для этого в феврале врач-невролог ДОБ прошел специальное обучение.

«В соответствии с техническим заданием будет осуществлена поставка лекарственного препарата по международному непатентованному наименованию Нусинерсен в форме раствора для инъекций в количестве 50 штук», — говорится в сообщении пресс-службы.

Начальная цена контракта — 79,5 млн рублей. Заявки принимаются до 11 часов 31 марта. Дата проведения электронного аукциона — 2 апреля.

Официально «Спинразой» в области сейчас нужно обеспечить двух детей — полуторагодовалую Милану Семенькову и шестилетнего Трофима Майсюка. В начале марта региональное правительство внесло в областную Думу поправки в бюджет, которые предусматривают выделение средств на «Спинразу». Изначально планировалось выделить 23,8 млн рублей, но затем сумма была увеличена.