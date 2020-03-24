Объявлен аукцион на покупку «Спинразы» для калининградских детей со СМА

Объявлен аукцион на покупку «Спинразы» для калининградских детей со СМА
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти объявили аукцион на покупку «Спинразы» («Нусинерсена») для калининградских детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Заказчиком выступила Детская областная больница, так как введение препарата осуществляется только в условиях стационара. Для этого в феврале врач-невролог ДОБ прошел специальное обучение.

«В соответствии с техническим заданием будет осуществлена поставка лекарственного препарата по международному непатентованному наименованию Нусинерсен в форме раствора для инъекций в количестве 50 штук», — говорится в сообщении пресс-службы.

Начальная цена контракта — 79,5 млн рублей. Заявки принимаются до 11 часов 31 марта. Дата проведения электронного аукциона — 2 апреля.

Официально «Спинразой» в области сейчас нужно обеспечить двух детей — полуторагодовалую Милану Семенькову и шестилетнего Трофима Майсюка. В начале марта региональное правительство внесло в областную Думу поправки в бюджет, которые предусматривают выделение средств на «Спинразу». Изначально планировалось выделить 23,8 млн рублей, но затем сумма была увеличена. 

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