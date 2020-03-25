Коронавирус нашли у отца заболевшего ранее 13-летнего калининградца

Новый случай коронавирусной инфекции в Калининградской области выявлен у отца заболевшего ранее 13-летнего мальчика. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 25 марта, сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Новый заболевший это мужчина средних лет, отец того мальчика 13-летнего, который был госпитализирован ранее. Оба они выезжали в Австрию, откуда было судя по всему завезено заболевание. Заболевание было выявлено уже после того, как мужчина был изолирован в связи с тем, что заболевание выявили у его сына. Состояние пациента не вызывает у медиков опасений и проходит в легкой форме. Мужчина продолжает находиться в инфекционном боксе и получает все необходимое лечение», — сообщил Лысков.

Напомним, это восьмой случай выявления в области коронавирусной инфекции. Одна пациентка выписана по выздоровлению. У 13-летнего школьника коронавирус обнаружили в конце прошлой недели, у ребенка заболевание также проходит в легкой форме.