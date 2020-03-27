Минтруд: оплата за нерабочую неделю будет производиться в обычном размере

Министерство труда разместило на своем официальном сайте рекомендации для работников и работодателей из-за нерабочей недели, передает «РИА Новости» в пятницу, 27 марта.



Как отметили в ведомстве, что наличие в марте и апреле этого года нерабочих дней не является основанием для уменьшения зарплат. Кроме того, рассчитаться с сотрудником должны в обычном, а не повышенном, размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или праздникам.

Находившемуся в отпуске работнику период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включать не должны, а значит, отпуск на эти дни не продлевается.

В ведомстве также разъяснили, на какие категории организаций режим выходной недели распространяться не будет. Среди них — все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт.

Трудиться в нерабочую неделю обязали работников социальных фондов, в том числе ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Принимать решение, будут ли государственные и муниципальные служащие работать на следующей неделе, должны их руководители.

Напомним, в обращении к гражданам в среду президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Увеличенные выходные, считает он, позволят снизить распространение коронавируса в России.