Алиханов: никаких гарантий, что «торговый карантин» кончится 5 апреля

Региональные власти считают, что «торговый карантин» может продлиться и после 5 апреля. Об этом на брифинге в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Никаких», — сообщил губернатор в ответ на вопрос одного из журналистов о том, есть ли у бизнеса региона гарантии об окончании ограничений 5 апреля. Алиханов также добавил, что ситуация в области «не будет безоблачной», а число заболевших, вероятно, выше официальной статистики.

Напомним, с 27 марта до 5 апреля включительно в Калининградской области приостанавливается работа всех общественных заведений, включая торговые центры и общепит.