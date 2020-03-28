Власти: попавшие под подозрение по коронавирусу калининградцы были в популярном ресторане

Четыре жителя региона, у которых может подтвердиться коронавирус, праздновали день рождения москвича в «известном популярном ресторане» региона. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в субботу, 28 марта. По его словам, все четверо участников вечеринки находятся в состоянии средней тяжести.



На 28 марта в Калининградской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Ещё четыре человека находятся под подозрением.

«Подтверждённый заболевший из Москвы приезжал сюда отмечать свой день рождения. И, собственно говоря, четыре человека (все они являются жителями Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), подтверждения по которым мы сейчас ждём, — это участники его дня рождения, этого праздника. Там было несколько десятков человек на этом дне рождения», — сказал ранее губернатор.