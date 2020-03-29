РЖД: приехать на поезде в Калининград смогут только пассажиры с местной пропиской

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РЖД: приехать на поезде в Калининград смогут только пассажиры с местной пропиской

С 00:00 часов 30 марта 2020 года пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана соответствующая регистрация. Об этом информирует пресс-служба РЖД. Временные ограничения вводятся в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

Пассажиры, не имеющие оснований для пересечения государственной границы Российской Федерации, могут сдать неиспользованные проездные документы на поезда российского формирования без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

С 19 марта Литва изменила правила транзита для калининградских составов. В частности, в поездах теперь не должно быть более 100 человек, представители консульства составы больше не сопровождают, а проехать можно только по УПД-ЖД, по Шенгенской визе или УТД пересечь границу на поезде нельзя. Курсирование пассажирского поезда Адлер—Калининград отменено.

В настоящее время между Калининградской областью и остальной территорией России курсируют два поезда: № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград. 

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